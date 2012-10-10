Sofra Tarifi

95 gram tereyağı 1 su bardağı+4 çorba kaşığı pudra şekeri 2 adet yumurta Bir buçuk çorba kaşığı süt 1 su bardağı+4 çorba kaşığı un 1 çay kaşığı tepeleme kabartma tozu Yarım portakal 50 gram damla çikolata Üzeri için: 20 gram file badem, pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edip, süt ekleyin. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozunu harmanlayıp, tereyağlı karışıma ekleyin. Mikserle karıştırmaya devam edin. Küp doğranmış portakal ve damla çikolatayı ilave edip, tahta kaşıkla karıştırın. Muffin kalıplarını tereyağı ile yağlayıp, un serpin. Kalıpları ters çevirip, fazla ununu alın. Karışımı kalıplara pay edin. Üzerine file badem serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip, ılık olarak servis yapın