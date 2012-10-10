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Muffin

Muffin
  • 9 Adet
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

95 gram tereyağı

1 su bardağı+4 çorba kaşığı pudra şekeri

2 adet yumurta Bir buçuk çorba kaşığı süt

1 su bardağı+4 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı tepeleme kabartma tozu

Yarım portakal 50 gram damla çikolata



Üzeri için: 20 gram file badem, pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edip, süt ekleyin. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozunu harmanlayıp, tereyağlı karışıma ekleyin. Mikserle karıştırmaya devam edin. Küp doğranmış portakal ve damla çikolatayı ilave edip, tahta kaşıkla karıştırın. Muffin kalıplarını tereyağı ile yağlayıp, un serpin. Kalıpları ters çevirip, fazla ununu alın. Karışımı kalıplara pay edin. Üzerine file badem serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip, ılık olarak servis yapın

PÜF NOKTASI

Muffin yapımında kullandığınız portakalın tadı buruk ise tozşekerle harmanlayabilirsiniz. Muffin’e portakal yerine havuç, ceviz, balkabağı, vişne veya elma ile tarçın da ekleyebilirsiniz.
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