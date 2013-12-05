Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
2 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
8 çorba kaşığı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri çırpın. Ardından yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. En son un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip, tüm malzemeyi iyice çırpın. Yağlanmış muffin kalıplarının içine malzemeyi yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.
PÜF NOKTASI
Not: Dilerseniz muffin hamurlarının içine fındık, ceviz, damla çikolata gibi malzemeler de ilave edebilirsiniz…