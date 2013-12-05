Yumurta ve toz şekeri çırpın. Ardından yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. En son un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip, tüm malzemeyi iyice çırpın. Yağlanmış muffin kalıplarının içine malzemeyi yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.