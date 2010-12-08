Mushi-Pan (Haşlama Kek)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram un (2 su bardağı)
2 tatlı kaşığı kabartma tozu
3 çorba kaşığı tozşeker
1 çorba kaşığı tarçın
150 cc su
1 çorba kaşığı kuru üzüm,
1 çorba kaşığı iri kıyılmış ceviz
1 adet yumurta
1 paket vanilya
Üzerine: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Unu, kabartma tozu, tarçın ve toz şekeri eleyin. Suyu, yumurtayı, vanilyayı, ceviz ve üzümleri ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımı küçük kalıplara dökün. Kalıpları, su dolu bir kaba alın. Benmari usulü pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.