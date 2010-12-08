Mushi-Pan (Haşlama Kek)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu, kabartma tozu, tarçın ve toz şekeri eleyin. Suyu, yumurtayı, vanilyayı, ceviz ve üzümleri ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımı küçük kalıplara dökün. Kalıpları, su dolu bir kaba alın. Benmari usulü pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.