Muzlu Bademli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kek için yumurtaları bir tencereye kırın. Üzerine toz şeker ilave edin ve ocağa oturtun. Kısık ateşte çok hızlı karıştırın. Daha sonra tencereyi ocaktan alın ve içine vanilya, kabartma tozu ile unu ekleyip, karıştırın. En son kabuklarını soyup, çok ince kıydığınız bademi ilave edin ve tekrar karıştırın. Orta büyüklükte kelepçeli bir kalıbı yağlayın ve bademli karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer taraftan keki ıslatmak için sütü toz şeker ile karıştırın. Pişin keki kalıbından çıkarın ve üzerine toz şekerli karışımı gezdirip, soğumaya bırakın. Kremayı sütle birlikte iyice çırpın. Soğuyan keki enlemesine ikiye kesin. Birinci katın üzerine hazırladığınız kremanın yarısını sürün ve üzerine 1 adet dilimlenmiş muzu dizin. Diğer kek parçasını üzerine kapatın ve kalan krema ile her tarafını kaplayın. Servis yapmadan önce kalan muzu dilimleyip üzerine yerleştirin. File badem serpin ve bal gezdirip, servis yapın.