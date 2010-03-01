DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Muzlu, Krem Peynirli Kek

Muzlu, Krem Peynirli Kek

Muzlu, Krem Peynirli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram labne peyniri

125 gram esmer tozşeker

3 adet olgunlaşmış muz

2 adet az çırpılmış yumurta

1 su bardağı bayatlamış, iyice ufalanmış ve blenderden geçirilmiş çörek (ekmek, kek ya da kurabiye de olur)

100 gram yer fıstığı

1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Fırını 170 derecede (orta derecede) derecede ısıtın. Labne peyniri ve şekeri mikserle çırpın. Blenderden geçirdiğiniz muzu ve ayrı bir kasede biraz çırptığınız yumurtaları ekleyin. Çörekleri, yer fıstıklarını ve karbonatı ilave edin. Eğer eklediğiniz bayat çörek tatlı ise, ilave şekeri biraz azaltın. Sırf tuzlu çörek eklerseniz, 1 su bardağı şeker kullanın. Kıvam kek kıvamını almalı, bu nedenle siz bu oranı tutturana dek ufalanmış çörek ekleyin. Kek hamurunu dilediğiniz bir kalıba boşaltın. Üst yüzeyini düzeltin. Fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkartmadan 10 dakika dinlendirin. Tel ızgara üstünde soğutun.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN