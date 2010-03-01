Muzlu, Krem Peynirli Kek

Sofra Tarifi

250 gram labne peyniri 125 gram esmer tozşeker 3 adet olgunlaşmış muz 2 adet az çırpılmış yumurta 1 su bardağı bayatlamış, iyice ufalanmış ve blenderden geçirilmiş çörek (ekmek, kek ya da kurabiye de olur) 100 gram yer fıstığı 1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Fırını 170 derecede (orta derecede) derecede ısıtın. Labne peyniri ve şekeri mikserle çırpın. Blenderden geçirdiğiniz muzu ve ayrı bir kasede biraz çırptığınız yumurtaları ekleyin. Çörekleri, yer fıstıklarını ve karbonatı ilave edin. Eğer eklediğiniz bayat çörek tatlı ise, ilave şekeri biraz azaltın. Sırf tuzlu çörek eklerseniz, 1 su bardağı şeker kullanın. Kıvam kek kıvamını almalı, bu nedenle siz bu oranı tutturana dek ufalanmış çörek ekleyin. Kek hamurunu dilediğiniz bir kalıba boşaltın. Üst yüzeyini düzeltin. Fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkartmadan 10 dakika dinlendirin. Tel ızgara üstünde soğutun.