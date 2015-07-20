Narlı Cupcake

Sofra Tarifi

Kek için: 2 adet yumurta Yarım su bardağı tanelenmiş nar Bir buçuk su bardağı toz şeker 1'er paket kabartma tozu ve vanilya 2 su bardağı un 1 su bardağı süt Çikolata sos için: 120 gram bitter çikolata 3 çorba kaşığı krema Servis için: 1 su bardağı nar tanesi

YAPILIŞI

Kek için yumurta ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika çırpın. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin. Nar ekleyip tüm malzemeyi karıştırın. Yumurtalı karışıma unlu karışımı ve sütü ilave edip hafif karıştırın. Karışımı kalıpların yarısı dolacak şekilde pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirip soğumaya bırakın. Çikolata sos için bitter çikolatayı benmari usulü eritip ocaktan alın. Krema ekleyip karıştırın. Sosu cupcake'lerin üzerilerine pay edin. Nar ile süsleyip servis yapın.