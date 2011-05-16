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Neskafeli Kek

Neskafeli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

1 su bardağı soğuk su

2 çorba kaşığı neskafe

200 gram eritilmiş margarin

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu



Sos için: 100 gram beyaz çikolata

1 çorba kaşığı margarin

Süslemek için:

Yarım çay bardağı renkli şekerleme

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. 1 su bardağı soğuk suda erimiş nescafe ve margarini yumurtalı karışıma ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Hamuru önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Sos için çikolata ve margarini bir kaba koyun. Benmari usulü eritip servis tabağına aldığınız kekin üzerine boşaltın. Üzerini renkli şekerlemelerle süsleyip, dilimleyerek servis yapın.
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