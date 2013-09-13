DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Pankek

Pankek

Pankek
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Üzerine:

Bal, vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Şeker ve yumurtayı çırpın. Ardından sütü ekleyin. 2 su bardağı unu, kabartma tozu ve vanilya ile eleyin. Yumurtalı sütlü karışıma katın. İyice karıştırın. Küçük bir tavayı yağlayıp orta hararetli ocağın üzerine oturtun. Tava iyice kızdıktan sonra tavaya dilediğiniz formda bir kalıbı oturtun. Kalıbın içine yarım kepçe kadar karışımı dökün. Karışımın kalıbın içine yayılmasını sağlayın. Altı kızaran pankeki ters yüz edin ve diğer tarafını da pişirin. Malzeme bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Pankekleri servis tabaklarına üst üste dizip, biraz bal gezdirin. Yanında dilediğiniz meyve ile üzerine dondurma koyup servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN