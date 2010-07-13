Patatesli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri soyup halka halka dilimleyin. 20 cm enindeki bir kek kalıbına fırça ile eritilmiş tereyağı sürüp yağılı kağıtla kaplayın. Kalan tereyağının üzerine zeytinyağını ekleyip kızdırın. Üzerine karabiber ve sarımsak ilave edin. Kalıba bir sıra dilimlenmiş patates döşeyin. Üzerine bir fırça ile tereyağlı karışımdan sürün. Tuz serpin. Ekmekleri robotta çekip kaşar peynirini karıştırın. Birazını patateslerin üzerine serpin. İşlemi aynı sıra ile patatesler ve ekmekli karışım bitene kadar sürdürün. Daha sonra üzerine elinizle sertçe bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Dilimleyerek servis yapın.