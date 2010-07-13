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Patatesli Kek

Patatesli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet orta boy patates

1 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 diş dövülmüş sarımsak

4 dilim bayat ekmek

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz

YAPILIŞI

Patatesleri soyup halka halka dilimleyin. 20 cm enindeki bir kek kalıbına fırça ile eritilmiş tereyağı sürüp yağılı kağıtla kaplayın. Kalan tereyağının üzerine zeytinyağını ekleyip kızdırın. Üzerine karabiber ve sarımsak ilave edin. Kalıba bir sıra dilimlenmiş patates döşeyin. Üzerine bir fırça ile tereyağlı karışımdan sürün. Tuz serpin. Ekmekleri robotta çekip kaşar peynirini karıştırın. Birazını patateslerin üzerine serpin. İşlemi aynı sıra ile patatesler ve ekmekli karışım bitene kadar sürdürün. Daha sonra üzerine elinizle sertçe bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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