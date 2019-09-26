DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Pekmezli, havuçlu incirli kek tarifi

Pekmezli, havuçlu incirli kek tarifi

Evde yapılan unlu mamulleri hazırlarken şeker oranını rahatlıkla kontrol edebiliriz. Şeker yerine çoğu zaman doğal tatlandırıcılar da kullanmak besleyici değerini yükselttiği gibi tadını da lezzetli hala getiriyor. Seveceğiniz tarifiyle Pekmezli, havuçlu, incirli kek tarifi
Pekmezli, havuçlu incirli kek tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 6 adet kuru incir



● 2 adet havuç ● 3 adet yumurta



● Yarım su bardağı tozşeker



● 1 su bardağı üzüm pekmezi



● Yarım su bardağı sıvıyağ



● 1 çay kaşığı tarçın



● 1'er paket vanilya ve kabartma tozu



● Üç buçuk su bardağı un


YAPILIŞI

Kuru inciri ince kıyın ve üzerine bir tutam un serpin. Havuçları temizleyip rendeleyin. Yumurta ve tozşekeri çırpma teli ya da mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine pekmez ve sıvıyağ ilave edin. Tarçın ve vanilyayı katın. Kabartma tozunu unla birlikte eleyin ve azar azar karışıma ilave edin. En son havuç ve inciri ekleyip karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına kek karışımını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı, cevizli ve çikolatalı kek tarifi
Portakallı, cevizli ve çikolatalı kek tarifi
Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi
Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi
Ballı-bademli kayısılı kek tarifi
Ballı-bademli kayısılı kek tarifi
Orman Meyveli Kek Tarifi
Orman Meyveli Kek Tarifi
Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi
Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi
Mısır Unu Tatlısı Tarifi
Mısır Unu Tatlısı Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi
Külahta Kek Tarifi
Külahta Kek Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN