Pekmezli, havuçlu incirli kek tarifi

Kuru inciri ince kıyın ve üzerine bir tutam un serpin. Havuçları temizleyip rendeleyin. Yumurta ve tozşekeri çırpma teli ya da mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine pekmez ve sıvıyağ ilave edin. Tarçın ve vanilyayı katın. Kabartma tozunu unla birlikte eleyin ve azar azar karışıma ilave edin. En son havuç ve inciri ekleyip karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına kek karışımını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.