DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Peynirli Elmalı Kek

Peynirli Elmalı Kek

Peynirli Elmalı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet elma

1 çorba kaşığı limon suyu

3 adet yumurta

2 su bardağı un

2/3 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

100 gram tereyağı

bir tutam tuz

1 su bardağı rendelenmiş dil peyniri

1 su bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup kararmasını önlemek için limonlu suya koyun. Diğer taraftan yumurtaları tozşekerle çırpın. Üzerine süt ve kabartma tozunu ilave edin. Tereyağı, tuz, dil peyniri ve cevizi ilave edip karıştırın. En son unu ilave edin. Harcı yağlanmış ortası delik bir kek kalıbına dökün. Elmaları ince dilimleyin ve hamurun üzerine sıralayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN