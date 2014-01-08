Peynirli Elmalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup kararmasını önlemek için limonlu suya koyun. Diğer taraftan yumurtaları tozşekerle çırpın. Üzerine süt ve kabartma tozunu ilave edin. Tereyağı, tuz, dil peyniri ve cevizi ilave edip karıştırın. En son unu ilave edin. Harcı yağlanmış ortası delik bir kek kalıbına dökün. Elmaları ince dilimleyin ve hamurun üzerine sıralayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.