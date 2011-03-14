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Sofra / Kekler / Pitahayalı Kek

Pitahayalı Kek

Pitahayalı Kek
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 25 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet pitahaya

3 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak

fazla toz şeker

100 gram eritilmiş margarin

2 su bardağı un

2 çorba kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

Yumurta sarıları ile toz şekeri krema haline gelene kadar iyice çırpın. Erittiğiniz margarini ekleyin. Unu azar azar ve yedirerek karışıma ilave edin. Kabartma tozunu ekleyin. Pitahayayı mikserden geçirin veya çatalla ezin. Karışıma ilave ederek karıştırın. Yumurta akları kar haline gelene kadar çırpın. Karışıma ekleyerek, yağlayıp unladığınız kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
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