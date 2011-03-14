Pitahayalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta sarıları ile toz şekeri krema haline gelene kadar iyice çırpın. Erittiğiniz margarini ekleyin. Unu azar azar ve yedirerek karışıma ilave edin. Kabartma tozunu ekleyin. Pitahayayı mikserden geçirin veya çatalla ezin. Karışıma ilave ederek karıştırın. Yumurta akları kar haline gelene kadar çırpın. Karışıma ekleyerek, yağlayıp unladığınız kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.