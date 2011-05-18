Portakal Sulu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker
1 çay bardağı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı yumuşak margarin
2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
1 paket kabartma tozu
Alabildiğince un
2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
YAPILIŞI
Yumurtaları ve şekeri derin bir kaba alarak iyice çırpın. Margarin ve zeytinyağını ekleyip, çırpmaya devam edin. 1 su bardağı portakal suyunu ilave edin. Normal kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde, un ile beraber rendelenmiş portakal kabuğu ve kabartma tozunu ekleyin. Hazırladığınız karışımı, margarinle yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Piştikten 2 dakika sonra servis tabağına alın ve taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyunu kaşık yardımıyla üzerine dökün.
PÜF NOKTASI
Keke kürdan batırarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdana hamur yapışmıyorsa pişmiş demektir.