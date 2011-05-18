Portakal Sulu Kek

Yumurtaları ve şekeri derin bir kaba alarak iyice çırpın. Margarin ve zeytinyağını ekleyip, çırpmaya devam edin. 1 su bardağı portakal suyunu ilave edin. Normal kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde, un ile beraber rendelenmiş portakal kabuğu ve kabartma tozunu ekleyin. Hazırladığınız karışımı, margarinle yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Piştikten 2 dakika sonra servis tabağına alın ve taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyunu kaşık yardımıyla üzerine dökün.