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Sofra / Kekler / Portakal Sulu Kek

Portakal Sulu Kek

Portakal Sulu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı yumuşak margarin

2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 paket kabartma tozu

Alabildiğince un

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri derin bir kaba alarak iyice çırpın. Margarin ve zeytinyağını ekleyip, çırpmaya devam edin. 1 su bardağı portakal suyunu ilave edin. Normal kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde, un ile beraber rendelenmiş portakal kabuğu ve kabartma tozunu ekleyin. Hazırladığınız karışımı, margarinle yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Piştikten 2 dakika sonra servis tabağına alın ve taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyunu kaşık yardımıyla üzerine dökün.

PÜF NOKTASI

Keke kürdan batırarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdana hamur yapışmıyorsa pişmiş demektir.
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