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Portakallı, cevizli ve çikolatalı kek tarifi

Portakallı, cevizli ve çikolatalı kek tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Şeker Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 4 adet yumurta



● Bir buçuk su bardağı pudraşekeri



● 200 gram oda sıcaklığında tereyağı



● 1 su bardağı süt



● 2 çorba kaşığı kakao



● 1 paket vanilya



● 1 çay kaşığı tarçın



● 2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



● Yarım su bardağı dövülmüş ceviz



● Yarım su bardağı ince kıyılmış bitter çikolata



● 1 paket kabartma tozu



● Dört buçuk su bardağı un



Çikolata sosu için:



● 200 gram bitter çikolata



● 1 paket (200 ml) krema



● 1 tatlı kaşığı tereyağı



Süslemek için:



● 1 adet portakal



● 2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz


YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba kırın. Üzerine pudraşekeri ekleyip, çırpma teli ya da mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Tereyağını ekleyip yeniden çırpın. Sütü ilave edin ve birlikte yeniden çırpın. Kakao, vanilya, tarçın, rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve kıyılmış çikolata katıp karıştırın. Kabartma tozu ve unu birlikte eleyin. Azar azar kek karışımına katın. Kek karışımını yağlanmış ve unlanmış orta boy bir kelepçeli kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Diğer taraftan sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Üzerine krema ve tereyağı ekleyip karıştırın ve hemen ocaktan alın. Soğumuş kekin üzerine çikolatalı sosu gezdirin. Sos soğuyunca rendelenmiş portakal kabuğu ve cevizle süsleyerek servis yapın.

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