Portakallı, cevizli ve çikolatalı kek tarifi

Yumurtaları geniş bir kaba kırın. Üzerine pudraşekeri ekleyip, çırpma teli ya da mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Tereyağını ekleyip yeniden çırpın. Sütü ilave edin ve birlikte yeniden çırpın. Kakao, vanilya, tarçın, rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve kıyılmış çikolata katıp karıştırın. Kabartma tozu ve unu birlikte eleyin. Azar azar kek karışımına katın. Kek karışımını yağlanmış ve unlanmış orta boy bir kelepçeli kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Diğer taraftan sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Üzerine krema ve tereyağı ekleyip karıştırın ve hemen ocaktan alın. Soğumuş kekin üzerine çikolatalı sosu gezdirin. Sos soğuyunca rendelenmiş portakal kabuğu ve cevizle süsleyerek servis yapın.