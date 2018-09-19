Portakallı Hashaslı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fırını 175 derecede fansız olarak ısıtın. 19 cm çapında, ortası delikli orta boy bir kek kalıbını oda sıcaklığındaki tereyağı ile yağlayın. Her tarafına gelecek şekilde un serpin. Kalıbı ters çevirip hafif kenarlarından vurarak, unun fazlasını silkeleyin. Kek hamuru için un, tuz, kabartma tozunu bir kaba koyun ve tel çırpıcı ile karıştırarak havalandırın, üstüne haşhaşı döküp karıştırdıktan sonra kenara alın.Toz şeker, yumurta ve yumurta sarısını karıştırma kabına koyun. Mikserin orta devrinde yaklaşık 4-5 dakika rengi açılıp hacmi artana kadar karıştırmaya devam edin. Süt, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi, eritilip soğutulmuş tereyağı ve zeytinyağını ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Ardından kuru karışımı (unlu karışım) sıvı karışıma ekleyin. Tamamı karışıp un taneleri kaybolana kadar bir spatula yardımıyla yavaşça alt üst ederek karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün. Fırının orta bölmesinde 40-45 dakika kadar kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın, eğer kürdan temiz çıkıyorsa keki fırından alın). Soğutma teline aktarıp oda sıcaklığında dinlendirin. 10 dakika sonra keki ters çevirerek kalıptan çıkartın, 1 saat kadar soğutma telinde soğuttuktan sonra servis yapın.