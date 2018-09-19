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Portakallı Hashaslı Kek

Portakallı Hashaslı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram un

1/2 çay kaşığı tuz

10 gram (1 paket) kabartma tozu

2 çorba kaşığı mavi haşhaş

280 gram toz şeker

2 adet büyük boy yumurta

1 adet büyük boy yumurta sarısı

60 ml oda sıcaklığında süt

60 ml portakal suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

100 ml eritilip soğutulmuş tereyağı

100 ml zeytinyağı



KALIBI YAĞLAMAK İÇİN: 1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

YAPILIŞI

Fırını 175 derecede fansız olarak ısıtın. 19 cm çapında, ortası delikli orta boy bir kek kalıbını oda sıcaklığındaki tereyağı ile yağlayın. Her tarafına gelecek şekilde un serpin. Kalıbı ters çevirip hafif kenarlarından vurarak, unun fazlasını silkeleyin. Kek hamuru için un, tuz, kabartma tozunu bir kaba koyun ve tel çırpıcı ile karıştırarak havalandırın, üstüne haşhaşı döküp karıştırdıktan sonra kenara alın.Toz şeker, yumurta ve yumurta sarısını karıştırma kabına koyun. Mikserin orta devrinde yaklaşık 4-5 dakika rengi açılıp hacmi artana kadar karıştırmaya devam edin. Süt, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi, eritilip soğutulmuş tereyağı ve zeytinyağını ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Ardından kuru karışımı (unlu karışım) sıvı karışıma ekleyin. Tamamı karışıp un taneleri kaybolana kadar bir spatula yardımıyla yavaşça alt üst ederek karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün. Fırının orta bölmesinde 40-45 dakika kadar kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın, eğer kürdan temiz çıkıyorsa keki fırından alın). Soğutma teline aktarıp oda sıcaklığında dinlendirin. 10 dakika sonra keki ters çevirerek kalıptan çıkartın, 1 saat kadar soğutma telinde soğuttuktan sonra servis yapın.
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