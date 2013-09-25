Portakallı Kek

Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alıp birlikte çırpın. Sıvı yağ, ceviz, tarçın, havuç ve portakal kabuğu rendesini üzerine ekleyin. En son kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ilave edin ve karıştırın. Yağladığınız kek kalıbına hamuru döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin. Kalıptan çıkardıktan sonra portakal dilimleri, badem ve rendelenmiş portakal kabukları ile süsleyerek servis yapın.