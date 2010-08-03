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Sofra / Kekler / Portakallı Kakaolu Kek

Portakallı Kakaolu Kek

Portakallı Kakaolu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

4 adet yumurta

3 çorba kaşığı bal

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Bir buçuk su bardağı kıyılmış fındık

2 adet çubuk vanilya

1 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Üzerine yumurta, bal, portakal kabuğu rendesi ve yarım su bardağı fındığı ilave edin. Vanilya çubuklarını bir bıçakla tam ortadan ikiye kesin. Bıçağın sırtı ile içindeki vanilya özlerini kazıyıp kenara alın. Un, kakao, vanilya, mahlep ve kabartma tozu da ekleyip karıştırın. Oluklu bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp kalan fındıkla kabın tüm yüzeyini kaplayın. Hamuru kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp arzunuza göre süsleyerek servis yapın.
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