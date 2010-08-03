Portakallı Kakaolu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Üzerine yumurta, bal, portakal kabuğu rendesi ve yarım su bardağı fındığı ilave edin. Vanilya çubuklarını bir bıçakla tam ortadan ikiye kesin. Bıçağın sırtı ile içindeki vanilya özlerini kazıyıp kenara alın. Un, kakao, vanilya, mahlep ve kabartma tozu da ekleyip karıştırın. Oluklu bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp kalan fındıkla kabın tüm yüzeyini kaplayın. Hamuru kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp arzunuza göre süsleyerek servis yapın.