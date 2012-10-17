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Reçelli Ve Çikolatalı Kek

Reçelli Ve Çikolatalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

150 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı süt, bir tutam tuz

3 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu



Üzerine:

Bir buçuk su bardağı kayısı reçeli

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kapta çırpın. İçine tereyağı, süt ve tuz ilave edip karıştırın. Ayrı bir kaba un, pudra şekeri, kakao ve kabartma tozunu eleyin. Bu malzemeleri yumurtalı karışımın içine katın ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Orta büyüklükte dikdörtgen bir kalıba karışımı boşaltın ve spatula ile düzeltin. Üzerine kayısı reçelini eşit şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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