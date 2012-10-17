Reçelli Ve Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kapta çırpın. İçine tereyağı, süt ve tuz ilave edip karıştırın. Ayrı bir kaba un, pudra şekeri, kakao ve kabartma tozunu eleyin. Bu malzemeleri yumurtalı karışımın içine katın ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Orta büyüklükte dikdörtgen bir kalıba karışımı boşaltın ve spatula ile düzeltin. Üzerine kayısı reçelini eşit şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.