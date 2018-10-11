Şeftalili Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet oda sıcaklığında yumurta
1/2 su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı eritilip soğutulmuş tereyağı
1 su bardağı süt
1/2 limonun rendelenmiş kabuğu
2 su bardağı un,
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu,
1 çay kaşığı karbonat
Üzeri İçin: 3 adet şeftali, 1 su bardağı esmer şeker 50 gram tereyağı, 1/4 su bardağı su
YAPILIŞI
Üzeri için esmer şeker, tereyağı ve suyu bir tavaya alıp kaynatmadan kontrollü bir şekilde ısıtın. Pişirme kağıdı serdiğiniz 26 cm çapında kelepçeli bir kalıbın tabanına yarım ay şeklinde dilimlediğiniz şeftalileri dizin. Şeker iyice eridikten sonra, hazırladığınız karışımı şeftalilerin üzerine gezdirin. 2 Kek hamuru için yumurta ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine sıvı yağ, tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın. Limon kabuğu rendesini katın. Un, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı eleyip üzerine ekleyin. Bir spatula ile alt üst ederek yavaşça karıştırın. 3 Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra şeftalilerin üzerine yavaşça boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ters çevirip dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kek hazırlarken çırpma işlemi için cam kapları tercih edin. Kek yaparken malzemeleri yumurta, şeker, sıvı yağ ve un sıralaması ile ekleyin. Keklerinizde karbonat yerine kabartma tozu kullanmayı tercih edin. Kekinize katacağınız unu kabartma tozu ile birlikte elerseniz hem topak kalmaz, hem de kabartma tozu homojen olarak karışır ve kekiniz daha iyi kabarır. Çırpma işlemini mikserle yapacaksanız, önce yavaş, daha sonra hızlı devri kullanın. Kekinize un ekledikten sonra mikserin yavaş devrini ya da çırpma teli kullanın.