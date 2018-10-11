Şeftalili Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Üzeri için esmer şeker, tereyağı ve suyu bir tavaya alıp kaynatmadan kontrollü bir şekilde ısıtın. Pişirme kağıdı serdiğiniz 26 cm çapında kelepçeli bir kalıbın tabanına yarım ay şeklinde dilimlediğiniz şeftalileri dizin. Şeker iyice eridikten sonra, hazırladığınız karışımı şeftalilerin üzerine gezdirin. 2 Kek hamuru için yumurta ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine sıvı yağ, tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın. Limon kabuğu rendesini katın. Un, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı eleyip üzerine ekleyin. Bir spatula ile alt üst ederek yavaşça karıştırın. 3 Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra şeftalilerin üzerine yavaşça boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ters çevirip dilimleyerek servis yapın.