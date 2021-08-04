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Sofra Kekler Şeftalili kek

Şeftalili kek

Şeftalili kek
  • 10 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Şeker Bayramı, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

<p>4 adet oda ısısında yumurta</p>

<p>Yarım su bardağı toz şeker</p>

<p>2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı</p>

<p>2 yemek kaşığı eritilip soğutulmuş tereyağı</p>

<p>1 su bardağı süt</p>

<p>Yarım limonun rendelenmiş kabuğu</p>

<p>2 su bardağı un</p>

<p>1 paket vanilya</p>

<p>1 paket kabartma tozu</p>

<p>1 çay kaşığı karbonat</p>

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<p><strong>ÜZERİ İÇİN</strong></p>

<p>3 adet şeftali</p>

<p>1 su bardağı esmer şeker</p>

<p>50 gram tereyağı</p>

<p>1/4 su bardağı su</p>

YAPILIŞI

Üzeri için esmer şeker, tereyağı ve suyu bir tavaya alıp kaynatmadan kontrollü bir şekilde ısıtın. Pişirme kağıdı serdiğiniz 26 cm çapında kelepçeli bir kalıbın tabanına yarım ay şeklinde dilimlediğiniz şeftalileri dizin. Şeker iyice eridikten sonra, hazırladığınız karışımı şeftalilerin üzerine gezdirin.

Kek hamuru için yumurta ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine ayçiçeği yağı, tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın. Limon kabuğu rendesini katın. Un, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı eleyip üzerine ekleyin. Bir spatula ile alt üst ederek yavaşça karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra şeftalilerin üzerine yavaşça boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ters çevirip dilimleyerek servis yapın.

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