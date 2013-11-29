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Sofra / Kekler / Şeker Brownie

Şeker Brownie

Şeker Brownie
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

125 gram tereyağı

1 su bardağı tozşeker

4 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya ekstratı

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı antepfıstığı

1 su bardağı

1 çorba kaşığı un

Üzeri için:

Renkli şeker hamuru

YAPILIŞI

BİTTER çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ocaktan alın ve oda sıcaklığına geldikten sonra tozşekeri ekleyin ve çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip, çırpmaya devam edin. Vanilya ekstratı, rendelenmiş limon kabuğu ve iri çekilmiş antepfıstığını bu karışıma katıp, karıştırın. En son unu ilave edin ve 1-2 kez karıştırın. 20x20 cm ebadındaki kare bir pişirme kabını yağlayıp, içini yağlı kağıt ile kaplayın. Hazırladığınız karışımı bu kalıba boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Piştikten sonra fırından alın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Brownie'den 5x5 cm genişliğinde eşit kareler kesin ve renkli şeker hamuru ile kapladıktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tarifi hazırlarken vanilya ekstratı yerine 1 tatlı kaşığı toz vanilya da kullanabilirsiniz.
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