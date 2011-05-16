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Sıcak Hurmalı Kek

Sıcak Hurmalı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram hurma

2 su bardağı sıcak su

2 su bardağı toz şeker

7 çorba kaşığı tereyağı

4 adet yumurta

Üç buçuk su bardağı un

2 tatlı kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu



Sos için:

7 çorba kaşığı tereyağı

8 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağından biraz

fazla krema



Üzerine: Karamelli dondurma

YAPILIŞI

Hurmaları soyup, doğrayın ve sıcak suyun içine atın. Bir süre bekletin. Suyun içine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave edin. Ayrı bir kapta tozşeker ve tereyağını çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edin. Mikser ile çırpmaya devam edin. Un ve vanilyayı, içinde hurmaların bulunduğu suya ilave ederek çırpın. Altı çıkabilen 30 cm'lik kek kalıbının içine yağlı kağıt yerleştirin. Malzemeyi içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Kekin ılınmasını bekleyin. Dilimlediğiniz keki, karamel sos ve yanında bir top karamelli dondurma ile servis yapın.

Sosun hazırlanışı: Bir kapta şekeri tereyağıyla birlikte karamel olana dek pişirin. Ilınınca, kremayı ilave edip karıştırın.

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