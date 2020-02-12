Supangle tarifi

Süt, un ve nişastayı tencereye alıp topak kalmayana dek iyice çırpın. Kakao, tozşeker ve vanilyayı ekleyip kısık ateşte koyu bir kıvama gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Karışım göz göz olunca çikolatayı katın ve ocağın altını kapatıp, kendi sıcaklığında erimesini sağlayın. Tereyağını ilave edin ve spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru 5 dakika karıştırarak karışıma yedirin. Supangleyi kup ya da kaselere paylaştırın ve hava kabarcıklarının gitmesi için kupları birkaç kez zemine hafifçe vurun. Oda sıcaklığında ılıtın ve soğuması için buzdolabında 2 saat bekletin. Üzerini antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.