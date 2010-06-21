DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Tahin Pekmezli Cheesecake

Tahin Pekmezli Cheesecake

Tahin Pekmezli Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk paket yulaflı bisküvi

3 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

700 gram krem peynir

5 tatlı kaşığı mısır nişastası

3/4 su bardağı tozşeker

4 adet yumurta

3 çorba kaşığı tahin

4 çorba kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı susam yağı

Yarım su bardağı krema



Üzerine:

Yarım su bardağı dondurulmuş böğürtlen

2-3 çorba kaşığı tozşeker

Nane yaprakları

YAPILIŞI

Öncelikle bisküvileri robottan geçirin ya da streç filmin arasına koyup bir merdane yardımıyla ufalayın ve geniş bir kaseye alın. Tereyağını eritip bisküvilerin üzerine ilave edin ve iyice karıştırın. 22 cm'lik kelepçeli bir kalıbı eritilmiş tereyağı ile yağlayın ve karışımı kalıba yayın. Bir bardağın dibi ile üzerine bastırarak her tarafa eşit şekilde yayılmasını sağlayın. İçi için, krem peynir, mısır nişastası ve toz şekeri bir kaba alıp mikserle çırpın ve kalın bir krema kıvamına getirin. Yumurtaları birer birer bu karışımın içine kırarak çırpmaya devam edin (bu aşamada çok fazla çırpılmaması gerekir, aksi halde kekin üstü fırında pişerken çatlayabilir). Tahin, pekmez, susam yağı ve kremayı da bu karışıma ekleyip karıştırdıktan sonra kek kalıbının içindeki bisküvi tabanının üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırının ısısını 90 dereceye düşürün ve yaklaşık 60-70 dakika daha pişirmeye devam edin (kekin tam ortası ıslak ve parlak değilse pişmiş demektir). Kek sıcakken kalıbın etrafına bir bıçak gezdirerek kalıbın çeperlerinden ayırın. Kek oda ısısına gelince buzdolabına koyun. Üzerini kapatmadan bir gece buzdolabında bekletin. Dolaptan çıkarıp üçgen dilimleyin ve servis tabağına alın. Sosu için, toz şekeri böğürtlenin üzerine döküp yarım saat bekletin. Blenderden geçirip cheesecake'nin üzerine gezdirin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN