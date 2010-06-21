Tahin Pekmezli Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle bisküvileri robottan geçirin ya da streç filmin arasına koyup bir merdane yardımıyla ufalayın ve geniş bir kaseye alın. Tereyağını eritip bisküvilerin üzerine ilave edin ve iyice karıştırın. 22 cm'lik kelepçeli bir kalıbı eritilmiş tereyağı ile yağlayın ve karışımı kalıba yayın. Bir bardağın dibi ile üzerine bastırarak her tarafa eşit şekilde yayılmasını sağlayın. İçi için, krem peynir, mısır nişastası ve toz şekeri bir kaba alıp mikserle çırpın ve kalın bir krema kıvamına getirin. Yumurtaları birer birer bu karışımın içine kırarak çırpmaya devam edin (bu aşamada çok fazla çırpılmaması gerekir, aksi halde kekin üstü fırında pişerken çatlayabilir). Tahin, pekmez, susam yağı ve kremayı da bu karışıma ekleyip karıştırdıktan sonra kek kalıbının içindeki bisküvi tabanının üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırının ısısını 90 dereceye düşürün ve yaklaşık 60-70 dakika daha pişirmeye devam edin (kekin tam ortası ıslak ve parlak değilse pişmiş demektir). Kek sıcakken kalıbın etrafına bir bıçak gezdirerek kalıbın çeperlerinden ayırın. Kek oda ısısına gelince buzdolabına koyun. Üzerini kapatmadan bir gece buzdolabında bekletin. Dolaptan çıkarıp üçgen dilimleyin ve servis tabağına alın. Sosu için, toz şekeri böğürtlenin üzerine döküp yarım saat bekletin. Blenderden geçirip cheesecake'nin üzerine gezdirin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

