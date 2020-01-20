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Üç katlı çikolatalı krem kek

Fındıklı, ballı, vanilyalı ve üç katlı harika bir lezzet! İşte üç katlı çikolatalı krem kek tarifi...
Üç katlı çikolatalı krem kek
  • 12 Adet
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Fındıklı alt kat için:



1 su bardağı fındık



2-3 çorba kaşığı bal



Yarım su bardağı kakao



1 çay kaşığı vanilya



Kajulu kat için: 1 su bardağı kaju



3 tatlı kaşığı bal, yarım su bardağı su



1 çay kaşığı vanilya



3/4 su bardağı kakao



Üzeri için:



1 paket (80 gram) bitter çikolata



2 çorba kaşığı krema



1'er tatlı kaşığı toz fındık, dövülmüş



kaju ve renkli şeker


YAPILIŞI

Alt kat için fındığı iri kalacak şekilde robottan geçirin. Üzerine bal, kakao ve vanilya ekleyip karıştırın. 3 cm çapındaki silikon muffin kalıplarına paylaştırın ve üzerlerini kaşığın tersi ile düzeltin. Kajulu kat için kajuyu robottan geçirip toz haline getirin. Bal, su, vanilya ve kakao ekleyip karıştırın. Kalıptaki karışımın üzerine paylaştırın ve donması için derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve içine krema katıp karıştırın. Çay kaşığı ile yağlı kağıt üzerine yuvarlak parçalar bırakın ve üzerlerine toz fındık, kaju ve renkli şekerler serpin. Sertleşmesi için buzdolabında 2 saat bekletin. Kalıpta donan tatlıları çıkarın ve üzerine yuvarlak çikolata parçalarını yerleştirip servis yapın

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