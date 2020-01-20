Üç katlı çikolatalı krem kek

Alt kat için fındığı iri kalacak şekilde robottan geçirin. Üzerine bal, kakao ve vanilya ekleyip karıştırın. 3 cm çapındaki silikon muffin kalıplarına paylaştırın ve üzerlerini kaşığın tersi ile düzeltin. Kajulu kat için kajuyu robottan geçirip toz haline getirin. Bal, su, vanilya ve kakao ekleyip karıştırın. Kalıptaki karışımın üzerine paylaştırın ve donması için derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve içine krema katıp karıştırın. Çay kaşığı ile yağlı kağıt üzerine yuvarlak parçalar bırakın ve üzerlerine toz fındık, kaju ve renkli şekerler serpin. Sertleşmesi için buzdolabında 2 saat bekletin. Kalıpta donan tatlıları çıkarın ve üzerine yuvarlak çikolata parçalarını yerleştirip servis yapın