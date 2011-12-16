Vanilya Soslu Kayısılı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısıları dörde bölün. Tereyağı ve 1 su bardağı suyla birlikte tencereye alıp, bademleri de ekleyin. Kayısılar yumuşayana dek pişirin. Diğer tarafta yumurtayı 1 su bardağı toz şeker ile çırpın. Zeytinyağını ekleyin. Unu ve kabartma tozunu ilave edip, kaşıkla iyice karıştırın. Kayısılı karışımı ekleyip, yine karıştırın. Kek harcını yağlanmış kalıba dökün. İlk 15 dakika 170 derece fırında sonra da iyice kabarana dek 140 derece fırında pişirin. Bu arada sosunu hazırlayın. Bunun için pirinç unu, şeker ve sütü muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Sosu ocaktan alıp, vanilyayı ilave edin. Fırından aldığınız kekin üzerine sosu gezdirip, dilimleyerek servis yapın.