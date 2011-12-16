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Sofra / Kekler / Vanilya Soslu Kayısılı Kek

Vanilya Soslu Kayısılı Kek

Vanilya Soslu Kayısılı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15-20 adet kuru kayısı

80 gram (5 çorba kaşığından biraz fazla) tereyağı

100 gram soyulmuş badem

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

İki buçuk su bardağı un



Vanilya sos için:

1 çorba kaşığı pirinç unu

2 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Kayısıları dörde bölün. Tereyağı ve 1 su bardağı suyla birlikte tencereye alıp, bademleri de ekleyin. Kayısılar yumuşayana dek pişirin. Diğer tarafta yumurtayı 1 su bardağı toz şeker ile çırpın. Zeytinyağını ekleyin. Unu ve kabartma tozunu ilave edip, kaşıkla iyice karıştırın. Kayısılı karışımı ekleyip, yine karıştırın. Kek harcını yağlanmış kalıba dökün. İlk 15 dakika 170 derece fırında sonra da iyice kabarana dek 140 derece fırında pişirin. Bu arada sosunu hazırlayın. Bunun için pirinç unu, şeker ve sütü muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Sosu ocaktan alıp, vanilyayı ilave edin. Fırından aldığınız kekin üzerine sosu gezdirip, dilimleyerek servis yapın.
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