Ada çaylı tarajin

Hamur için unları ve tuzu harmanlayıp eleyerek stand mikserine alın. Unun ortasına çukur açıp yumurtaları ve suyu ekleyin. Yumurtaları çatal ile karıştırdıktan sonra mikserin çengel aparatını kullanarak orta devirde çalıştırın. Hamur toparlanınca temiz bir tezgaha alın. Elinizle yaklaşık 10 dakika yoğurun, bu aşamada epey sert olan hamur elde edeceksiniz. Dinlenince yumuşayıp merdane ile açılacak kıvama gelecektir. Hamuru bir tabağa alıp streç film ile kaplayın ve yarım saat oda ısısında dinlendirin. Sekiz eşit parçaya ayırıp her bir hamuru unlanmış tezgahta ve merdane yardımıyla yaklaşık 100X15 cm boyutunda, uzun dikdörtgenler halinde açın. Hamurları gevşek rulolar yaparak incecik kesin. Ellerinizle alttan üste doğru hafifçe karıştırarak şeritlerin açılmalarını sağlayın. Haşlamak için su ve tuzu büyük bir makarna tenceresine alıp, yüksek ısıda kaynatın. Makarnayı ilave edin ve kaynamaya başlayınca 2 dakika daha haşlayın. Sos için makarna pişerken eş zamanlı olarak tereyağını wok tavaya alın. Orta ısıda yağ eriyince ada çayı yapraklarını elinizle 2-3 parçaya ayırarak ilave edin. Yaklaşık 1 dakika soteleyin. Makarnayı kevgir yardımıyla tencereden alıp wok tavaya aktarın. Alttan üste doğru karıştırarak yaklaşık 2 dakika pişirin ve ocaktan alın. Servis yapın.