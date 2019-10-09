Arrabbıata soslu makarna tarifi

Makarnayı kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp, süzün ve kenara alın. Arrabbiata sos için doğranmış soğan, sarmısak ve acı biberi 4 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun. Sirke ve küp doğranmış domates ilave edip soteleyin. Tozşeker, tuz, karabiber serpip, 30 dakika pişirin. Ayrı bir yerde halka doğranmış kırmızı biberi kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Daha sonra sosa ilave edip harmanlayın. Ocağa oturtup, içine makarna ilave edin ve 2-3 dakika karıştırarak pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine parmesan peyniri ve kurutulmuş biber yerleştirin. Biberiye serpip, reyhanla süsleyerek servis yapın.