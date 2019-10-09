Arrabbıata soslu makarna tarifi

1 paket makarna
(kalem, burgu veya boncuk makarna)
Arrabbiata sos için: 1 adet soğan
4 diş sarmısak, 1 adet acı kırmızıbiber
6 çorba kaşığı + 2 çorba kaşığı
zeytinyağı
2 çorba kaşığı sirke, 6 adet domates
1 tatlı kaşığı tozşeker
1 çay bardağı kıyılmış taze fesleğen
veya 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
1 adet kırmızı biber, tuz, karabiber
Üzerine: 2-3 dilim parmesan peyniri
1 adet kurutulmuş kırmızı biber
1 dal biberiye, fesleğen veya reyhan
Makarnayı kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp, süzün ve kenara alın. Arrabbiata sos için doğranmış soğan, sarmısak ve acı biberi 4 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun. Sirke ve küp doğranmış domates ilave edip soteleyin. Tozşeker, tuz, karabiber serpip, 30 dakika pişirin. Ayrı bir yerde halka doğranmış kırmızı biberi kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Daha sonra sosa ilave edip harmanlayın. Ocağa oturtup, içine makarna ilave edin ve 2-3 dakika karıştırarak pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine parmesan peyniri ve kurutulmuş biber yerleştirin. Biberiye serpip, reyhanla süsleyerek servis yapın.