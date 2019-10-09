DETAYLI ARA
Sofra / Mantı ve Makarnalar / Arrabbıata soslu makarna tarifi

Arrabbıata soslu makarna tarifi

Arrabbıata soslu makarna tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket makarna



(kalem, burgu veya boncuk makarna)



Arrabbiata sos için: 1 adet soğan



4 diş sarmısak, 1 adet acı kırmızıbiber



6 çorba kaşığı + 2 çorba kaşığı



zeytinyağı



2 çorba kaşığı sirke, 6 adet domates



1 tatlı kaşığı tozşeker



1 çay bardağı kıyılmış taze fesleğen



veya 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen



1 adet kırmızı biber, tuz, karabiber



Üzerine: 2-3 dilim parmesan peyniri



1 adet kurutulmuş kırmızı biber



1 dal biberiye, fesleğen veya reyhan


YAPILIŞI

Makarnayı kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp, süzün ve kenara alın. Arrabbiata sos için doğranmış soğan, sarmısak ve acı biberi 4 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun. Sirke ve küp doğranmış domates ilave edip soteleyin. Tozşeker, tuz, karabiber serpip, 30 dakika pişirin. Ayrı bir yerde halka doğranmış kırmızı biberi kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Daha sonra sosa ilave edip harmanlayın. Ocağa oturtup, içine makarna ilave edin ve 2-3 dakika karıştırarak pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine parmesan peyniri ve kurutulmuş biber yerleştirin. Biberiye serpip, reyhanla süsleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Mantar soslu makarna tarifi
Mantar soslu makarna tarifi
Nohutlu Mantı Tarifi
Nohutlu Mantı Tarifi
Ispanaklı Lorlu Midye Makarna Tarifi
Ispanaklı Lorlu Midye Makarna Tarifi
Patlıcanlı Spagetti Muffin Tarifi
Patlıcanlı Spagetti Muffin Tarifi
Fırında Bolenez Soslu Makarna Tarifi
Fırında Bolenez Soslu Makarna Tarifi
Fırında makarna tarifi: Beşamal soslu fırında makarna nasıl yapılır?
Fırında makarna tarifi: Beşamal soslu fırında makarna nasıl yapılır?
Soğanlı Mantı
Soğanlı Mantı
Sebzeli Domates Soslu Rigatoni
Sebzeli Domates Soslu Rigatoni

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN