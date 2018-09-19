Bezelye Peynirli Fırın Makarna

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Makarnayı haşlamak için su ve tuzu tencereye alıp kaynatın. Makarna ekleyip 8 dakika haşlayın ve dişe gelecek kıvamda iken ocaktan alarak suyunu süzün. Geniş bir tavada tereyağını eritip, unu ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra süt, tuz, karabiber ve kremayı ekleyip pişirmeye devam edin. Peynir ekleyip eriyene kadar karıştırın. Haşlanmış bezelye ve pastırmayı katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Makarna ekleyip harmanlayın. Orta boy bir fırın kabını 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile yağlayıp, makarnayı içine boşaltın. Üzeri için zeytinyağı, galeta unu ve sarımsağı karıştırın ve makarnanın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.