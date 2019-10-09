Bolonez soslu spagettı tarifi

Bolonez os için küp doğranmış soğan ve sarmısağı zeytinyağında soteleyin. Kıyma ekleyip, suyunu çekene dek kavurun. Salça ekleyip 5 dakika kavurun. Küp doğranmış havuç, domates, kereviz sapı ve kırmızı biber ilave edip sotemeleye devam edin. Fesleğen, defne yaprağı, tuz, karabiber ve sirkeyi kısık ateşte 15 dakika pişirin. Kekik ve biberiye ilave edip karıştırın. Spagettiyi kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp, fazla suyunu süzdürün. Spagetti ve sosun yarısını geniş bir tavaya alıp ocağa oturtun ve 2 dakika karıştırın. Tabağa alıp, üzerine kalan sosu yerleştirin. Kıyılmış maydanoz ve kaşar peyniri serpip servis yapın.