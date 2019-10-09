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Bolonez soslu spagettı tarifi

Klasik makarna tariflerinden sıkılanlar için kolay hazırlanan tarifiyle Bolonez soslu spagetti tarifi...
Bolonez soslu spagettı tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Şeker Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket spagetti



Bolonez sos için: 2 adet soğan



3 diş sarmısak



5 çorba kaşığı zeytinyağı



300 gram kıyma



1 çorba kaşığı domates salçası



2 adet havuç, 3 adet domates



2 dal kereviz sapı



1 adet acı kırmızıbiber



Yarım demet fesleğen



1 adet defne yaprağı



2 çorba kaşığı sirke, 1 çay kaşığı kekik



1 tatlı kaşığı taze biberiye



Yeteri kadar tuz ve karabiber



Üzeri için: Toz parmesan veya



rendelenmiş kaşar peyniri


YAPILIŞI

Bolonez os için küp doğranmış soğan ve sarmısağı zeytinyağında soteleyin. Kıyma ekleyip, suyunu çekene dek kavurun. Salça ekleyip 5 dakika kavurun. Küp doğranmış havuç, domates, kereviz sapı ve kırmızı biber ilave edip sotemeleye devam edin. Fesleğen, defne yaprağı, tuz, karabiber ve sirkeyi kısık ateşte 15 dakika pişirin. Kekik ve biberiye ilave edip karıştırın. Spagettiyi kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp, fazla suyunu süzdürün. Spagetti ve sosun yarısını geniş bir tavaya alıp ocağa oturtun ve 2 dakika karıştırın. Tabağa alıp, üzerine kalan sosu yerleştirin. Kıyılmış maydanoz ve kaşar peyniri serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bolonez soslu spagettinin orijinal tarifinde beyaz şarap ve pastırma kullanılmaktadır.
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