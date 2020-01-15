Mantarlı fırın makarna

MAKARNAYI tuz eklediğiniz bol suda üzerinde belirtilen süre kadar haşlayıp süzün. Kabağın kabuğunu soymadan dilimleyin. Havucu verev doğrayın. Kestane mantarlarını dörde bölün. İstiridye mantarlarını elinizle büyüklüklerine göre 2-3 parçaya bölün. Sıvıyağı bir tavaya alıp kızdırın. Üzerine mantarları ekleyip sularını salıp çekene dek kavurun. Havuç ve kabağı de ekleyip yumuşayana dek soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Ocaktan alıp biberiye ekleyin. Hazırladığınız karışımı makarnaya ekleyin. Ayrı bir kapta tereyağını eritip, unu rengi dönene dek kavurun. Üzerine sütü ekleyin ve karıştırarak muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ilındıktan sonra makarnaya katıp karıştırın ve bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından almadan önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Yeniden fırına verin ve kaşar peyniri kızarana dek pişirin