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Pastırmalı Fırın Makarna

Pastırmalı Fırın Makarna
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tuzlu tereyağı

1 paket fırın makarna

3 litre su

3 çorba kaşığı un

3 su bardağı süt

250 gram lor peyniri

100 gram pastırma

8-10 dal maydanoz

Tuz, karabiber



Kabı yağlamak için: 1 tatlı kaşığı tuzlu tereyağı



Üzeri için: 2 çorba kaşığı galeta unu

YAPILIŞI

Su ve tuzu tencereye alıp kaynatın. Makarnayı ekleyip 7-8 dakika haşlayın ve dişe gelecek kıvamda iken ocaktan alarak suyunu süzün. Geniş bir tavada tuzlu tereyağı'nı eritip unu ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra süt ilave edip bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Üzerine lor peyniri ve karabiber ekleyip karıştırın. Kıyılmış pastırma ve maydanoz ilave edip karıştırın. Makarnayı bu karışımın içine döküp harmanlayın. Orta boy bir fırın kabını 1 tatlı kaşığı tuzlu tereyağı ile yağlayıp makarnayı içine boşaltın. Üzerine galeta unu serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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