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Sofra Mantı ve Makarnalar Pesto Soslu Makarna

Pesto Soslu Makarna

Pesto Soslu Makarna
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 top fettucini makarna



Zemin için;



100 g kaşığı Pınar Labne

1-2 çorba kaşığı krema

Tuz



Pesto Sos için;



3-4 adet ıspanak yaprağı

Bir tutam maydonoz

2 avuç kıyılmış badem

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı


YAPILIŞI

Ispanak yapraklarını tuz ile havanda ezin. Maydanoz yapraklarını havana ekleyin ve ezmeye devam edin. Önce bademleri sonra sarımsağı ekleyin ve zeytinyağı ilave edin. Daha sonra tavada pesto sosu hafifçe çevirin. Haşlayıp süzdüğünüz makarnaya sosu döküp iyice harmanlayın.

Bir tencerede Pınar Labne'yi ve kremayı bir tutam tuz ekleyerek yavaş yavaş eritin. Eriyen labneli karışımı bir tabağa dökün. Ortasına rulo halinde makarnayı koyup, servise hazır edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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