Pesto Soslu Makarna

Ispanak yapraklarını tuz ile havanda ezin. Maydanoz yapraklarını havana ekleyin ve ezmeye devam edin. Önce bademleri sonra sarımsağı ekleyin ve zeytinyağı ilave edin. Daha sonra tavada pesto sosu hafifçe çevirin. Haşlayıp süzdüğünüz makarnaya sosu döküp iyice harmanlayın.

Bir tencerede Pınar Labne'yi ve kremayı bir tutam tuz ekleyerek yavaş yavaş eritin. Eriyen labneli karışımı bir tabağa dökün. Ortasına rulo halinde makarnayı koyup, servise hazır edebilirsiniz.

Afiyet olsun.