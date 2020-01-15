Tavuklu zeytinli fırın makarna

TEREYAĞINI bir tavaya alıp, tavuğu soteleyin. Üzerine 4'e bölünmüş kiraz domates, domates püresi, zeytin, tuz ve karabiber ekleyip soteleyin. Ocaktan alıp, mısır, kapari ve dereotu ilave edin. Makarnayı tuz eklediğiniz bol suda üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün. Tavuklu harcı üzerine ekleyin. Dil peynirini küçük küpler halinde kesin ve makarnaya katın. Bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin