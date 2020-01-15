DETAYLI ARA
Sofra / Mantı ve Makarnalar / Tavuklu zeytinli fırın makarna

Tavuklu zeytinli fırın makarna

Makarnanın en lezzeti halini arıyorsanız bu tarif tam size göre!
Tavuklu zeytinli fırın makarna
  • 4 Kişilik
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● Yarım paket bukle makarna



● Yeteri kadar su



● 400 gram kuşbaşı tavuk eti (kalça kısmından)



● Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin



● 2 çorba kaşığı tereyağı



● 10 adet kiraz domates



● 3 çorba kaşığı domates püresi



● 3 çorba kaşığı konserve mısır



● 2 çorba kaşığı kapari



● 3-4 dal dereotu



● Tuz, karabiber



● 150 gram dil peyniri


YAPILIŞI

TEREYAĞINI bir tavaya alıp, tavuğu soteleyin. Üzerine 4'e bölünmüş kiraz domates, domates püresi, zeytin, tuz ve karabiber ekleyip soteleyin. Ocaktan alıp, mısır, kapari ve dereotu ilave edin. Makarnayı tuz eklediğiniz bol suda üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün. Tavuklu harcı üzerine ekleyin. Dil peynirini küçük küpler halinde kesin ve makarnaya katın. Bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin

Bunları da Denemek İster misiniz?
Mantarlı fırın makarna
Mantarlı fırın makarna
Fesleğen soslu fırın makarna
Fesleğen soslu fırın makarna
Kırtel leben tarifi
Kırtel leben tarifi
Pesto soslu makarna tarifi
Pesto soslu makarna tarifi
Mantar soslu makarna tarifi
Mantar soslu makarna tarifi
Arrabbıata soslu makarna tarifi
Arrabbıata soslu makarna tarifi
Bolonez soslu spagettı tarifi
Bolonez soslu spagettı tarifi
Nohutlu Mantı Tarifi
Nohutlu Mantı Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN