Tavuklu zeytinli fırın makarna

● Yarım paket bukle makarna
● Yeteri kadar su
● 400 gram kuşbaşı tavuk eti (kalça kısmından)
● Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
● 2 çorba kaşığı tereyağı
● 10 adet kiraz domates
● 3 çorba kaşığı domates püresi
● 3 çorba kaşığı konserve mısır
● 2 çorba kaşığı kapari
● 3-4 dal dereotu
● Tuz, karabiber
● 150 gram dil peyniri
TEREYAĞINI bir tavaya alıp, tavuğu soteleyin. Üzerine 4'e bölünmüş kiraz domates, domates püresi, zeytin, tuz ve karabiber ekleyip soteleyin. Ocaktan alıp, mısır, kapari ve dereotu ilave edin. Makarnayı tuz eklediğiniz bol suda üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün. Tavuklu harcı üzerine ekleyin. Dil peynirini küçük küpler halinde kesin ve makarnaya katın. Bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin