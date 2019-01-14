Yumurtalı Ravıolı

Un, 2 adet yumurta sarısı, zeytinyağı ve tuzu iyice yoğurup sert bir hamur elde edin. İki eşit parçaya ayırıp, arada bir mısır irmiği serperek ve merdane yardımıyla ayrı ayrı incecik açın. Üzerlerini mutfak havlusuyla örterek kurumasını önleyin. 2 Ayrı bir yerde ricotta, file badem ve tuzu karıştırın. Bu karışımı 6 parçaya ayırıp 1 adet hamurun üzerine eşit aralıklarla yerleştirip, üzerlerine kalan yumurta sarılarını dağıtmadan koyun. Kenarlarına yumurta akı sürüp, ikinci parça hamuru üzerine kapatın. Bıçak veya rulet yardımıyla dilediğiniz şekilde kesip, açılmaması için kenarlarını elinizle bastırarak sabitleyin.Derin bir tencerede bol su kaynatın. Ravioli'leri 2'şerli olacak şekilde tencereye atıp, 3-4 dakika haşlayın. Kalan ravioli'leri de aynı şekilde haşlayıp kenara alın.Ayrı bir tencerede rendelenmiş domates, kıyılmış sarmısak, zeytinyağı ve defne yaprağını kısık ateşte hafif kıvam alana dek pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine ravioli'leri yerleştirin ve sıcak olarak servis yapın.