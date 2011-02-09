Ananaslı Pasta

Sofra Tarifi

Pandispanyası için: 6 adet yumurta 6 çorba kaşığı sıcak su Bir buçuk su bardağı toz şeker 1 paket vanilya Bir buçuk su bardağı un 2 çay kaşığı kabartma tozu Islatmak için: 2 su bardağı ananas suyu Kreması için: 2 paket çikolatalı krema Süslemek için: 400 gram ananas

YAPILIŞI

Yumurta aklarını bir kaba, sarılarını başka bir kaba alın. Sarılarını sıcak su, toz şeker ve vanilya ile birlikte krema kıvamına gelene dek çırpın. Unu kabartma tozuyla birlikte yumurta sarılarının olduğu kaba eleyin. Ayrı bir kaba aldığınız yumurta aklarını mikser yardımıyla kar haline gelinceye kadar çırpın. Çırptığınız yumurta aklarını, yumurta sarılarının bulunduğu kaba aktarıp kaşık yardımıyla birbirine yedirin. 25 cm'lik kelepçeli kalıbı yağlayarak elde ettiğiniz hamuru kalıba dökün. 200 derecede 5 dakika ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Piştiğinde çıkartıp soğumaya bırakın. Soğuduğunda eninden 2'ye kesin. Her iki parçayı ananas suyu ile ıslatın. Kremanın bir kısmını pandispanyanın içine sürün. Üzerine ananasların yarısını yerleştirip kapatın. Kalan kremayı pandispanyanın üzerine sürün. Buzdolabının alt rafında yarım saat dinlendirin. Çıkardığınızda ananasların kalan yarısı ve dilediğiniz meyvelerle süsleyip servis yapın.