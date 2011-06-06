Artiz Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle birlikte çırpın. Kakao ve çırpılmış yumurtayı ilave edin. Küçük doğranmış çilekleri ve parçalanmış çikolatalı gofreti de ekleyerek karıştırın. Büyük bir cam kasenin içini streç filmle, uçları dışarı taşacak şekilde kaplayın. Pötibör bisküvileri kasenin tabanına ve iç kısımlarına döşeyin. Hazırladığınız kakaolu karışımı bu kasenin içine boşaltıp, streç filmin sarkan kısmını kasenin üzerine kapatın. Buzlukta en az 4 saat bekletin. Sos için, çileği, toz şeker ile blenderden geçirin. 4 saat sonunda pastayı bir servis tabağına ters çevirerek alın. Üzerine çilekli sos gezdirerek servis yapın.