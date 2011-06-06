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Sofra / Pastalar / Artiz Pastası

Artiz Pastası

Artiz Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7-8 adet pötibör bisküvi

2 paket krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

1 paket kakao

1 adet yumurta

Yarım su bardağı çilek

1 adet çikolatalı gofret



Çilekli sos için: Yarım su bardağı çilek

Yarım su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle birlikte çırpın. Kakao ve çırpılmış yumurtayı ilave edin. Küçük doğranmış çilekleri ve parçalanmış çikolatalı gofreti de ekleyerek karıştırın. Büyük bir cam kasenin içini streç filmle, uçları dışarı taşacak şekilde kaplayın. Pötibör bisküvileri kasenin tabanına ve iç kısımlarına döşeyin. Hazırladığınız kakaolu karışımı bu kasenin içine boşaltıp, streç filmin sarkan kısmını kasenin üzerine kapatın. Buzlukta en az 4 saat bekletin. Sos için, çileği, toz şeker ile blenderden geçirin. 4 saat sonunda pastayı bir servis tabağına ters çevirerek alın. Üzerine çilekli sos gezdirerek servis yapın.
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