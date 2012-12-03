Aşure Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet kuru incir
10 adet kuru kayısı
1 çay bardağı kuş üzümü
1 su bardağı kıyılmış ceviz içi
Yarım çay bardağı kavrulup, kıyılmış fındık
2 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
2 tatlı kaşığı tarçın
Muhallebi için:
Yar›m su bardağı un
1 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
İki buçuk su bardağı süt
1 çorba kaşığı kakao
Üzerine: Tarçın ve nar
YAPILIŞI
İncir ve kayısıyı ayrı kaplara alıp, bir gece suda dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp doğrayın. İncir, kayısı, kuş üzümü, fındık ve cevizi harmanlayın. Ayrı bir yerde yumurta, toz şeker, un, vanilya, kabartma tozu ve tarçını karıştırın. Meyve karışımını ekleyip, karıştırın. Yağlanmış fırın kabına döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Üzeri için un, yumurta, tozşeker, süt ve kakaoyu muhallebi kıvamı alana dek pişirin ve ılınmaya bırakın. Soğuyan kekin üzerine muhallebiyi yayın. Derin dondurucuda 10 dakika dinlendirip, üzerine tarçın serpin. Nar taneleriyle süsleyip servis yapın.