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Sofra / Pastalar / Bademli Mozaik Pasta

Bademli Mozaik Pasta

Bademli Mozaik Pasta
  • 4-6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram tatlı badem, 4 çorba kaşığı margarin

25 gram tatlandırıcı, 1 adet yumurta

50 gram kakao, 1/4 çay bardağı yağsız süt

Yarım su bardağı ceviz, 1 adet portakal

5 dilim tam buğday ekmeği

Üzeri için: 80 gram diyabetik çikolata

Yarım çay bardağı yağsız süt

Süslemek için: Badem

YAPILIŞI

Margarin ve tatlandırıcıyı tencereye alın. Üzerine yumurta ekleyin. Kakao ve süt ilave edip karıştırın. Çok kısık ateşte 3 dakika karıştırarak pişirin. Bademin yarısını rondodan geçirin. Margarinli karışımı ocaktan alıp, üzerine badem ekleyin. Kalan badem ve cevizi irice parçalayıp ilave edin. Rendelenmiş portakal kabuğu ve küp doğranıp, fırında kızartılmış ekmek ekleyip karıştırın. Dilediğiniz şekilde küçük kalıplara veya büyük bir kalıba yerleştirip buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı süt ekleyerek benmari usulü eritin. Buzdolabından çıkardığınız pastanın üzerine çikolata sos gezdirin. Bademle süsleyip servis yapın.
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