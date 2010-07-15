Balkabaklı Yılbaşı Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hazır pandispanya ununu derin bir kaba alın. İçerisine oda sıcaklığındaki yumurtaları ve suyu ekleyip 7 dakika mikser yardımı ile çırpın. Hamura ince kıyılmış badem içlerini de ekleyerek bir tur daha karıştırın. Bademli hamuru, 25 cm çapındaki, yağlanmış kelepçeli kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derecedeki fırında 35-40 dakika pişirin. Piştikten sonra fırından çıkartın ve soğumaya bırakın. Balkabağını temizledikten sonra küp küp doğrayın. Bir tencereye alın ve şekerle karıştırıp yarım saat kadar suyunu salmasını bekleyin. Suyunu salan kabağı pişirin. Fazla şerbetinin süzülmesi için pişen kabağı bir süzgece alın. Şerbeti süzülüp soğuyan kabağı, ezip püre haline getirin. Krem şantiyi sütle çırpıp krema haline getirin. Kabak püresinden 4 su bardağı alıp, hazırladığınız kremaya ekleyerek karıştırın. Soğuyan keki enlemesine üçe kesin. İlk katın üzerini bol miktarda kabaklı krema ile kaplayın. Üzerine ceviz serpin. Onun da üzerine çeyrek bardak çikolatayı serpin. İkinci kat keki üzerine koyun ve aynı işlemi tekrarlayın. Üçüncü kat keki de yerleştirerek üzerini kremayla kaplayın. Son olarak kremanın üzerini cevizle kaplayın. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirip servis yapın.