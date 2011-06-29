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Sofra / Pastalar / Ballı Pastacık

Ballı Pastacık

Ballı Pastacık
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket pötibör bisküvi

1 paket çikolata kreması

2'şer adet muz ve elma

8-10 adet beze

Kiraz şekerlemesi

YAPILIŞI

Bisküviyi elinizle ufalayın. Çikolata kremasından 2 çorba kaşığı ayırıp geri kalanını bisküvi ile karıştırın. Bu karışıma rendelenmiş muz ve elmayı ilave edip bütün malzemeyi karıştırın. Küçük bir kelepçeli kek kalıbının kenarlarını yağlayın. En alta bisküvili karışımı yayın. Üzerine 8 adet ufalanmış bezeyi yerleştirin. En üste de ayırdığınız 2 çorba kaşığı çikolata kremasını koyup spatula ile düzeltin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Kelepçeli kalıptan çıkarın. Kalan 2 adet beze ve kiraz şekerlemesi ile süsleyip soğuk servis yapın.
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