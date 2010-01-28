Beyaz Çikolatalı Kestaneli Pasta

Sofra Tarifi

1 adet kakaolu hazır kek 250 gram kestane püresi 1 paket krem şanti 1 su bardağı süt 2 paket 80 gramlık beyaz çikolata Keki ıslatmak için: 2'şer tatlı kaşığı toz şeker ve nescafe 1 su bardağı ılık süt Süslemek için: Yarım paket bitter çikolata 2 dal nane yaprağı 2 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı Gül yaprakları

YAPILIŞI

Toz şeker ve nescafeyi sütle karıştırıp kekin iki parçasını da ıslatın. Kekin alt parçasını servis tabağına alıp üzerine kestane püresini sürün. Diğer parçayı üzerine kapatın. Krem şantiyi sütle çırpın. Beyaz çikolataları benmari usulü eritip krem şanti ile karıştırın ve kekin üzerine sürün. Bitter çikolatayı eritip bir fırça yardımı ile nane yapraklarına sürün. Buzdolabında dondurduktan sonra yaprakları çikolatadan ayırın. Hazırladığınız çikolatadan yaprakları pastanın üzerine yerleştirin. Antep fıstığını serpin. Gül yaprakları ile süsleyerek servis yapın.