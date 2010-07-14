Beyaz Çikolatalı Meyveli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyayı hazırlamak için bütün malzemeyi derin bir kaba alın. Mikserin önce yavaş, sonra hızlı devrinde 5-6 dakika kadar çırpın. 16-18 cm çapında kelepçeli yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pembeleşene kadar pişirin. Soğuyana kadar kalıpta bekletin (mümkünse 1 gün önceden hazırlayıp, 1 gece dinlendirin).

Kremayı hazırlamak için, sütü bir tencereye alıp ocağa oturtun. Orta ateşte kaynamaya bırakın.

Diğer taraftan yumurta sarılarını, toz şeker, un ve nişasta ile çırpıp, kaynayan süte azar azar ekleyin. Topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Karışım koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan indirip karıştırarak soğutun. Portakallardan birinin kabuklarını ince ince soyduktan sonra suyunu sıkın. Kabukları jülyen doğrayın. Muzu ince ince dilimleyin. Soğuyan keki kalıptan çıkarın ve enine 3 parçaya kesin. Sıktığınız portakal suyu ile kek dilimlerini hafifçe ıslatın. Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına alın. Üzerine bir kat krema yayıp damla çikolata serpiştirin. Üzerine muz dilimlerini dizin. Pandispanyanın ikinci parçasını kapatıp tekrar krema, çikolata damlaları ve muz dilimleri ile kaplayın ve son dilimi yerleştirin. Krem şantiyi soğuk sütle çırpıp pastanın üzerini kaplayın. Dış çevresini dilerseniz çikolata bandı ile kaplayın, dilerseniz krem şanti sürün. Beyaz çikolatayı bir bıçak yardımı ile kazıyın ve elde ettiğiniz parçaları pastanın üzerine ve yanlarına yerleştirin. Kalan portakalı ince ince dilimleyin daha sonra pastanın ortasına dizin. Jülyen doğradığınız portakal kabuklarını pastanın üzerine yerleştirin. Buzdolabında 2 saat kadar soğuttuktan sonra

dilimleyerek servis yapın.

Çikolata bandı hazırlanışı: çikolatayı benmari usulü eritin. çikolata bandını pastanızın çevresini saracak uzunlukta kesin. Düz bir zemine koyup üzerine çikolatayı dökün. Donduktan sonra pastanın etrafını sarın. bu şekilde buzdolabında bekletip tam olarak donduktan sonra bandı çıkarın. Pastayı arzunuza göre süsleyerek servis yapın.



