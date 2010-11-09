Beyaz Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, bir tencereye süt, un ve toz şekeri koyup çırpın. Ocağa oturtup koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içine küçük parçalar halinde kırılmış beyaz çikolata, tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan 1 su bardağı süte 4 çorba kaşığı toz şeker ekleyip karıştırın. Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına yerleştirin. Daha sonra şekerli sütle ıslatın. Üzerine 2 çorba kaşığı krema döküp yayın. Frambuazları kremanın üzerine koyun. İkinci pandispanya parçasını da şekerli sütle ıslatıp üzerine kapatın. Kalan krema ile tüm keki kaplayıp dondurun. 3 paket beyaz çikolatayı benmari usulü eritip içinden 2 çorba kaşığını kenara ayırın. Kalanını krema kapladığınız pastanın üzerine yayın ve dondurun. Daha sonra pastayı benmari usulü erittiğiniz bitter çikolata ve ayırdığınız beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.