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Beyaz Çikolatalı Pasta

Beyaz Çikolatalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet (iki katlı) sade pandispanya

1 su bardağı dondurulmuş

frambuaz

3 paket (240 gram) beyaz çikolata

1 paket (80 gram) bitter çikolata

Pandispanyayı ıslatmak için:

1 su bardağı süt

4 çorba kaşığı toz şeker

Kreması için: 2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı toz şeker

2 paket (160 gram) beyaz

çikolata

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, bir tencereye süt, un ve toz şekeri koyup çırpın. Ocağa oturtup koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içine küçük parçalar halinde kırılmış beyaz çikolata, tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan 1 su bardağı süte 4 çorba kaşığı toz şeker ekleyip karıştırın. Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına yerleştirin. Daha sonra şekerli sütle ıslatın. Üzerine 2 çorba kaşığı krema döküp yayın. Frambuazları kremanın üzerine koyun. İkinci pandispanya parçasını da şekerli sütle ıslatıp üzerine kapatın. Kalan krema ile tüm keki kaplayıp dondurun. 3 paket beyaz çikolatayı benmari usulü eritip içinden 2 çorba kaşığını kenara ayırın. Kalanını krema kapladığınız pastanın üzerine yayın ve dondurun. Daha sonra pastayı benmari usulü erittiğiniz bitter çikolata ve ayırdığınız beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.
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