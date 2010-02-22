Beyaz Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için, tereyağı, toz şeker ve yumurtayı çırpın. Üzerine ayranı ilave edin. Un, kakao, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. Harcı ikiye ayırın. Yarısını yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın. Kalan kek hamurunu aynı kalıpta ve aynı şekilde pişirin. Krema için, vanilya ve tereyağı hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp iyice çırpın. Ocağa oturtup koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilya ve tereyağını ilave edin. Ilınmaya bırakın. Diğer taraftan 1 su bardağı suya tozşekeri ekleyip ocakta 2 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra pişen kekleri bununla ıslatın. Bir parça keki servis tabağına alın. Üzerine ılık kremanın yarısını sürün. İkinci kat keki kremanın üzerine yerleştirin. Kalan krema ile kekin üzerini ve yanlarını kaplayın. Donması için buzdolabında 1 saat bekletin. Şeker hamuru için, 1 çay bardağı suyu ocakta kaynatıp üzerine toz jelatin serpin. Jelatin tamamen eridikten sonra ocaktan alıp içine tozşerek ve nişastayı ekleyip karıştırın. Soğuyunca, üzerine pudra şekeri ekleyip yoğurun. Şeker hamurundan bir parçayı kenara ayırın. Kalan hamuru pudra şekeri serpilmiş tezgahta merdane ile açın. Pastanın üzerini ve yanlarını kaplayın. Ayırdığınız şeker hamuruna kırmızı gıda boyası ekleyip yeniden yoğurun. Daha sonra pudra şekeri serperek merdane yardımı ile açın. Hamurdan 8-10 cm uzunluğunda üçgen parçalar kesin. Her parçayı ince kısmından başlayarak kendi etrafında çevirin ve çiçek şekline getirin. Pastayı hazırladığınız çiçeklerle süsleyerek servis yapın.