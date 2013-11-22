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Sofra / Pastalar / Bisküvili Çilekli Rulo Pasta

Bisküvili Çilekli Rulo Pasta

Bisküvili Çilekli Rulo Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet büyük boy çilek

200 gram sade bisküvi

200 gram kakaolu bisküvi

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Muhallebi için:

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı tozşeker

Üzeri için:

1 su bardağı file antepfıstığı

YAPILIŞI

Sade bisküviyi elle ufalayın. 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı süt ekleyip hamur elde edin. Streç filme sarıp buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kakaolu bisküviyi elle ufalayın. 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı süt ekleyip hamur elde edin. Streç filme sarıp, 10 dakika dinlendirin. Muhallebi için soğuk süt, yumurta, un ve toz şekeri tencere alıp, karıştırarak pişirin. Vanilyayı katın ve soğumaya bırakın. Hamurların üzerindeki streç filmleri çıkarıp, önce sade hamuru elinizde dikdörtgen olacak şekilde açın. Diğer hamuru da ayrı şekilde hazırlayıp, üst üste yerleştirin. Üzerine muhallebiyi yayıp, tek sıra halinde boylamasına çilekleri yerleştirin. Rulo şeklinde sarıp, file antepfıstığına bulayın. Streç filme sarıp, bir gece buzdolabında dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
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