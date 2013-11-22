Bisküvili Çilekli Rulo Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sade bisküviyi elle ufalayın. 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı süt ekleyip hamur elde edin. Streç filme sarıp buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kakaolu bisküviyi elle ufalayın. 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı süt ekleyip hamur elde edin. Streç filme sarıp, 10 dakika dinlendirin. Muhallebi için soğuk süt, yumurta, un ve toz şekeri tencere alıp, karıştırarak pişirin. Vanilyayı katın ve soğumaya bırakın. Hamurların üzerindeki streç filmleri çıkarıp, önce sade hamuru elinizde dikdörtgen olacak şekilde açın. Diğer hamuru da ayrı şekilde hazırlayıp, üst üste yerleştirin. Üzerine muhallebiyi yayıp, tek sıra halinde boylamasına çilekleri yerleştirin. Rulo şeklinde sarıp, file antepfıstığına bulayın. Streç filme sarıp, bir gece buzdolabında dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.