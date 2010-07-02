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Sofra / Pastalar / Bitter Çikolatalı Pasta

Bitter Çikolatalı Pasta

Bitter Çikolatalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya hamuru için:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu



Islatmak için: 1 su bardağı soğuk süt

2 çorba kaşığı konyak ya da likör



Kreması için: 1 kg süt

1 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı mısır nişastası

Yeteri kadar su

80 gam kakao

50 gram bitter çikolata

1 adet yumurta sarısı



Üzeri için: Yarım paket krem şanti

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı dondurulmuş ahududu ya da böğürtlen

YAPILIŞI

Pandispanyayı hazırlamak için, yumurta ve şekeri iyice çırpın. Krema kıvamına geldiğinde kakao, un ve
kabartma tozunu ilave edin. Karışımı yağlanmış ve unlanmış orta boy yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir bıçak batırıp kontrol ederek (bıçak temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine üçe bölün. Kremayı hazırlamak için, süt ve şekeri bir kaba alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca yarım çay bardağı soğuk suda açtığınız mısır nişastasını ilave edin. Birkaç dakika sonra da yarım su bardağı soğuk suda açtığınız kakaoyu üzerine ekleyin. Küçük paçalar halinde kırdığınız çikolatayı ilave edip sürekli karıştırın. Göz göz olup kaynamaya başladığında ocaktan alın. Ilındıktan sonra yumurta sarısı ilave edip karıştırın. Pandispanya parçalarını konyak eklediğiniz sütle ıslatın. Alt parçayı servis tabağına alın. Üzerine krema koyup ikinci parçayı yerleştirin. Üçüncü parçayı da koyup her tarafını krema ile kaplayın. Krem şantiyi sütle çırpın. Krema torbasına koyup pastanın üzerine sıkın. Ortasına ahududuları yerleştirip servis yapın.
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