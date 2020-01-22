Çarkıfelek jöleli pasta

KREMA için un, su, tozşeker, yumurta ve limon suyunu derin bir kaba alıp, mikser yardımıyla çırpın. 1 adet limonun rendelenmiş kabuğunu ilave edip çırpma teli yardımıyla çırpın. Tencereye alıp, sürekli karıştırarak kıvam alana dek pişirin. Porsiyonluk çember kalıp yardımıyla pandispanyadan iki parça çıkarın. Daha sonra her parçayı enlemesine ikiye kesip 4 parça elde edin. 2 adet çember kalıbı iki farklı servis tabağının ortasına yerleştirin. Tabanlarına 1'er adet pandispanya koyup, üzerine muhallebiyi pay edin. İkinci kat pandispanyayı koyup kenara alın. Çarkıfelek jölesi için çarkıfelekleri enlemesine ikiye kesip, içlerini tatlı kaşığı yardımıyla çıkarın ve tavaya alın. Üzerine tozşeker ilave edip, karıştırarak 2 dakika pişirin. Mısır nişastası ve dövülüp un haline getirilmiş damla sakızı ekleyip kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Tavayı ocaktan alıp, ılınana dek karıştırarak havalandırın. Daha sonra pandispanyaların üzerlerine pay edip, buzdolabının alt rafında soğuyana dek dinlendirin. Çember kalıpları çıkarıp, pastaları arzuya göre Frenk üzümü ile süsleyip servis yapın.