DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Cheesecake

Cheesecake

Cheesecake
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 kahve fincanı tozşeker

2 kahve fincanı un

2 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 kahve fincanı süt

1 su bardağı ılık su

2 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı tozşeker

Krema için:

1 paket krem şanti

İki buçuk su bardağı süt

1 paket labne peyniri

1 paket vişne jölesi

Üzerine:

1 paket vişne jölesi

Yarım su bardağı donmuş vişne

YAPILIŞI

Öncelikle kek için, yumurta ve şekeri iyice çırpın. 2 kahve fincanı un, kakao, kabartma tozu ve süt ilave edip karıştırın. Derin bir kalıba boşaltın. Orta ısılı fırında pişirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı kakao ve 1 çorba kaşığı şekeri ekleyip karıştırın. Kakaolu şekerli suyla keki ıslatın. Krema için, krem şantiyi sütle çırpın. 1 paket labne peyniri ekleyin. Vişne jölesini de üzerindeki tarife göre hazırlayın. Jöle soğuyunca kremaya ekleyin. Hazırladığınız keki çembere yerleştirin. Üzerine kremayı boşaltın. Derin dondurucuda soğutun. Bu arada üzeri için de jöleyi hazırlayıp, içine vişneleri ekleyin. Ilınınca pastanın üzerine ilave edin. Tekrar buzdolabına alıp, birkaç saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın. şekeri ekleyip karıştırın. Kakaolu şekerli suyla keki ıslatın. Krema için, krem şantiyi sütle çırpın. 1 paket labne peyniri ekleyin. Vişne jölesini de üzerindeki tarife göre hazırlayın. Jöle soğuyunca kremaya ekleyin. Hazırladığınız keki çembere yerleştirin. Üzerine kremayı boşaltın. Derin dondurucuda soğutun. Bu arada üzeri için de jöleyi hazırlayıp, içine vişneleri ekleyin. Ilınınca pastanın üzerine ilave edin. Tekrar buzdolabına alıp, birkaç saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN