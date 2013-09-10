Cheesecake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
2 kahve fincanı tozşeker
2 kahve fincanı un
2 çorba kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 kahve fincanı süt
1 su bardağı ılık su
2 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı tozşeker
Krema için:
1 paket krem şanti
İki buçuk su bardağı süt
1 paket labne peyniri
1 paket vişne jölesi
Üzerine:
1 paket vişne jölesi
Yarım su bardağı donmuş vişne
YAPILIŞI
Öncelikle kek için, yumurta ve şekeri iyice çırpın. 2 kahve fincanı un, kakao, kabartma tozu ve süt ilave edip karıştırın. Derin bir kalıba boşaltın. Orta ısılı fırında pişirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı kakao ve 1 çorba kaşığı şekeri ekleyip karıştırın. Kakaolu şekerli suyla keki ıslatın. Krema için, krem şantiyi sütle çırpın. 1 paket labne peyniri ekleyin. Vişne jölesini de üzerindeki tarife göre hazırlayın. Jöle soğuyunca kremaya ekleyin. Hazırladığınız keki çembere yerleştirin. Üzerine kremayı boşaltın. Derin dondurucuda soğutun. Bu arada üzeri için de jöleyi hazırlayıp, içine vişneleri ekleyin. Ilınınca pastanın üzerine ilave edin. Tekrar buzdolabına alıp, birkaç saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın. şekeri ekleyip karıştırın. Kakaolu şekerli suyla keki ıslatın. Krema için, krem şantiyi sütle çırpın. 1 paket labne peyniri ekleyin. Vişne jölesini de üzerindeki tarife göre hazırlayın. Jöle soğuyunca kremaya ekleyin. Hazırladığınız keki çembere yerleştirin. Üzerine kremayı boşaltın. Derin dondurucuda soğutun. Bu arada üzeri için de jöleyi hazırlayıp, içine vişneleri ekleyin. Ilınınca pastanın üzerine ilave edin. Tekrar buzdolabına alıp, birkaç saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.