Çiftlik Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba alın. Üzerine toz şeker ilave edip 2 dakika kadar mikserle çırpın. Ayrı bir kapta un, nişasta ve kabartma tozunu harmanlayıp karışıma ilave edin. 3 dakika daha çırpın. Oda sıcaklığındaki margarini ve sütü üzerine ekleyip 1 dakika daha çırpın. En son, una bulanmış meyve şekerlemelerini ekleyin. Karışımı 18 cm çapında kelepçeli kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Soğuyunca kalıptan çıkarın. Şeker hamurunu hazırlamak için, jelatini bir buçuk çorba kaşığı sıcak su ile karıştırın ve eritin. Gliserin ve glikozu ilave edip karıştırın. Pudra şekerinin yarısını bir kaba eleyin. Hazırladığınız jelatinli sıvı malzemeyi ortasına döküp bir kaşıkla karıştırmaya başlayın. Üzerine azar azar pudra şekeri ekleyerek hamur kıvamını alana kadar karıştırın. Daha sonra mermer tezgaha alıp yoğurun. Renklendirmek istediğiniz kadarını ayırın. Beyaz parçayı pudra şekeri serperek merdane yardımı ile pastayı kaplayacak büyüklükle açın. Daha sonra pastanın üzerine hamuru örtün ve her tarafını kaplayın. Sarkan fazlalıkları bıçakla kesin. Ayırdığınız şeker hamurlarını sarı ve pembe sıvı gıda boyası kullanarak renklendirin. Hamurlardan minik civciv, tavuk ve arzunuza göre hayvan figürleri hazırlayın. Altlarına biraz su sürüp pastanın üzerine yerleştirin. Pastanın üzerini renkli kristal şekerlerle süsleyerek servis yapın.