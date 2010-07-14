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Çiftlik Pastası

Çiftlik Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İngiliz kek için: 3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı tepeleme nişasta

1 paket kabartma tozu

75 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

2 çorba kaşığı süt

2-3 çorba kaşığı karışık meyve şekerlemesi



Şeker hamuru için:

500 gram saf pudra şekeri

2 çay kaşığı toz jelatin

Bir buçuk çorba kaşığı su

60 ml glikoz

Yarım çorba kaşığı gliserin

2'şer damla sarı ve pembe sıvı gıda boyası

Renkli kristal şekerlemesi

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba alın. Üzerine toz şeker ilave edip 2 dakika kadar mikserle çırpın. Ayrı bir kapta un, nişasta ve kabartma tozunu harmanlayıp karışıma ilave edin. 3 dakika daha çırpın. Oda sıcaklığındaki margarini ve sütü üzerine ekleyip 1 dakika daha çırpın. En son, una bulanmış meyve şekerlemelerini ekleyin. Karışımı 18 cm çapında kelepçeli kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Soğuyunca kalıptan çıkarın. Şeker hamurunu hazırlamak için, jelatini bir buçuk çorba kaşığı sıcak su ile karıştırın ve eritin. Gliserin ve glikozu ilave edip karıştırın. Pudra şekerinin yarısını bir kaba eleyin. Hazırladığınız jelatinli sıvı malzemeyi ortasına döküp bir kaşıkla karıştırmaya başlayın. Üzerine azar azar pudra şekeri ekleyerek hamur kıvamını alana kadar karıştırın. Daha sonra mermer tezgaha alıp yoğurun. Renklendirmek istediğiniz kadarını ayırın. Beyaz parçayı pudra şekeri serperek merdane yardımı ile pastayı kaplayacak büyüklükle açın. Daha sonra pastanın üzerine hamuru örtün ve her tarafını kaplayın. Sarkan fazlalıkları bıçakla kesin. Ayırdığınız şeker hamurlarını sarı ve pembe sıvı gıda boyası kullanarak renklendirin. Hamurlardan minik civciv, tavuk ve arzunuza göre hayvan figürleri hazırlayın. Altlarına biraz su sürüp pastanın üzerine yerleştirin. Pastanın üzerini renkli kristal şekerlerle süsleyerek servis yapın.
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